Restaurant Borneosteiger drie keer beschoten in één week

AMSTERDAM - Een Syrisch restaurant op de Borneosteiger in Oost is afgelopen nacht voor de derde keer in iets meer dan een week tijd beschoten.

Op foto's is te zien dat er in de glazen voordeur van het restaurant twee kogelgaten zitten. Kort na de schietpartij, rond 3.00 uur, zag een getuige een man weglopen over de steiger in de richting van de Dirk Vreekenstraat.

Agenten hebben met hulp van de politiehelikopter in de omgeving gezocht naar de schutter, maar die werd niet gevonden. Forensische opsporing heeft onderzoek gedaan bij het restaurant.

Vorige week zaterdag werd er ook al door een onbekend persoon geschoten op het pand en gisteren gebeurde dat opnieuw.