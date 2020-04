Alkmaars oud-Hollands snoepwinkeltje start actie voor zorgpersoneel

Vandaag gaan er zakken naar ziekenhuizen in Alkmaar, Den Helder en Hoorn. "We krijgen al leuke reacties en foto's doorgestuurd en dat is ontzettend leuk," zegt hij. Kees hoopt dat het niet bij een paar snoepzakken blijft. "Het mooiste is natuurlijk als iedere Noord-Hollander een snoepzak koopt. Dat er duizenden zakken worden gebracht naar iedereen die in de zorg werkt", vertelt hij stralend.

De ondernemer heeft het momenteel zwaar, de verliezen zijn groot. "De schade die we nu oplopen is enorm. Enkele tienduizenden euro's vallen er weg. Kees hoopt dat de actie aanslaat. "Ik wil er niets commercieels van maken, maar ik hoop dat het zorgt voor wat naamsbekendheid. Hopelijk kunnen we dan een beetje inlopen op de verliezen en is het voldoende," zegt hij. "Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik in de winkel kan blijven staan. Het stroomt door mijn bloed, dat is het.