De ouders van Desiree hebben allebei corona: "Hoe kan ik nog positief blijven?"

HEERHUGOWAARD - De vader van Desiree de Vries, Ed (57) uit Heerhugowaard ligt op de corona-afdeling in het ziekenhuis van Alkmaar te vechten voor zijn leven. Ook haar moeder (59) raakte besmet. “Mijn ouders zijn onlangs voor de zevende keer opa en oma geworden. Hij heeft zijn pasgeboren kleindochter nog maar één keer kunnen vasthouden.”

Bij drie van haar familieleden is het virus inmiddels geconstateerd. Ze kan het allemaal nog maar moeilijk bevatten. “Dat is het enge, je weet niet wie het nog meer gaat krijgen. Ik ben heel bang dat meer van mijn naasten het virus zullen krijgen”, verklaart Desiree. “Wij Hollanders zijn gewoon heel nuchter. We moeten het eerst zien, dan geloven. Maar nu ik het van zo dichtbij meemaak, is die nuchterheid wel verdwenen.”

De alleenstaande moeder maakt zich vooral zorgen om haar jongste zoon, die last heeft van zware astma. Lange tijd bleef ze nuchter onder de corona-uitbraak. “Ik was wel voorzichtiger vanwege mijn jongste zoon, maar had vooral zoiets van: ‘het zal allemaal wel' en ‘volgens mij is het niet zo heftig’. Twee dagen nadat ik dat tegen een vriendin zei, hoorde ik dat mijn vader corona heeft. Toen kwam het ineens heel dichtbij.”

Ed de Vries is diabetespatiënt en zit in een rolstoel. Vorige maand ging zijn gezondheid verder achteruit. Na verschillende ziekenhuisopnames werd hij uiteindelijk ontslagen en mocht hij terug naar huis. In het ziekenhuis bleek hij een hoestje te hebben opgelopen. Enkele dagen later verergerde zijn toestand zodanig, dat hij met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar werd hij positief getest op COVID-19. “Mijn vader heeft, voordat hij in coma werd gebracht, gelukkig nog gesproken met mijn moeder. Hij was bang, vertelde hij. Het laatste wat hij tegen mijn moeder zei was: ‘zeg tegen onze kinderen en kleinkinderen dat ik van ze hou'. En toen was het klaar.”

Ook bij haar moeder en tante werd het coronavirus geconstateerd. “Ze hebben al een week last van koorts en benauwdheid, milde klachten, maar we mogen niet naar ze toe. Vooral het niets kunnen doen, dat maakt het heel heftig. Je kan niet even de hand van je vader vasthouden of bij je moeder op bezoek gaan.”

De moeder van Desiree belt iedere dag met de afdeling van de Intensive Care. “Via de IC bestaat er een app waarmee je kunt beeldbellen, zodat mijn moeder mijn vader even kan zien. Maar hij ligt nu op zijn buik en dat is geen fijn gezicht. De verplegers hebben het daarom afgeraden.” Sinds de ziekenhuisopname is de situatie van haar vader alleen maar verslechterd. “Hij heeft hoge koorts, zijn zuurstofgehalte is te laag en zijn nieren functioneren zeer slecht. Op een gegeven moment zeg ik ook tegen mijn vriendinnen: ‘Hoe kan ik nog positief blijven?’ Het is erg moeilijk om de hoop erin te houden."

Ondanks het stijgend aantal doden, onderschatten sommige Nederlanders de ernst van de situatie nog steeds. “Mensen gaan gewoon naar buiten en ontmoeten elkaar. Mensen houden in de winkel geen afstand en dan denk ik: wacht maar tot het jou of je naasten overkomt, dan piep je wel anders.”

Op 13 april wordt Ed 58 jaar. Via Facebook plaatste Desiree een oproep met de vraag om hem voor zijn verjaardag zoveel mogelijk kaarten of tekeningen toe te sturen. “Hopelijk ligt hij op zijn verjaardag nog in coma. Ik zeg hopelijk omdat ik de moed begin te verliezen. Daarom besloot ik deze oproep te doen, want stel dat mijn vader wel weer wakker wordt, hoe geweldig is het dan niet om te zien hoeveel mensen er aan hem denken? Nu is de tijd om er voor onze naasten te zijn, ook als we elkaar niet kunnen zien.” Het versturen van een kaart wordt zeer gewaardeerd en mag naar het volgende adres: Desiree de Vries

Zuiderlicht 385

1705TV

Heerhugowaard