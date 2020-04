Trampolines op veel plekken uitverkocht: "Fijn om even te kunnen springen"

Tijdens deze dagen van thuisisolatie zoeken ouders naar manieren om kinderen toch buiten te laten spelen. Trampolines zijn daarom niet aan te slepen. "Sinds de coronacrisis heb ik het dubbel zo druk. Sommige merken zijn al uitverkocht," aldus Erwin Martens, trampolinespecialist in Spierdijk.

Rainbow Trampolines in Spierdijk heeft nog een voorraad liggen, maar heel wat collega-verkopers moeten nul op het rekest geven, zo blijkt uit een rondvraag door NH Nieuws. "Wij hebben met vijf verschillende verkopers gebeld, maar overal waren de trampolines uitverkocht," aldus een van de klanten in Spierdijk, die als een kind zo blij is om uiteindelijk er toch een te vinden.

Een uur in de auto

"Wij hebben er een uur voor gereden om deze trampoline te kopen," zegt klant Joris ten Brink. "Iedereen zoekt naar manieren hoe kinderen toch kunnen bewegen, en dat doen wij dus ook." Kik is de zoon van Joris en probeert met liefde de verschillende trampolines uit. "Als je de hele dag binnen zit is het fijn om even te kunnen springen."

Ondertussen zet verkoper Martens de zoveelste trampoline met een steekwagentje achterin een auto. "Ik word de hele dag gebeld, gemaild en er wordt gevraagd of mensen langs mogen komen. Dat mag op afspraak. Het is twee keer zo druk dan normaal in de lente en dat zijn sowieso drukke dagen. Kinderen zitten thuis te jengelen en ouders zoeken toch naar manieren hoe kinderen kunnen bewegen en springen."

Martens verkoopt niet alleen trampolines. "Ook goaltjes voor in de achtertuin gaan ontzettend goed. En ook hangmatten die ik verkoop gaan als een speer omdat mensen toch soms ook op een andere manier binnen willen zitten."