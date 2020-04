Waarschuwing Castricum lijkt vruchten af te werpen: "Hier en daar kleine groepjes"

CASTRICUM - Castricumse jongeren lijken gehoor te geven aan de waarschuwing van de gemeente om zich vooral niet in groepen op straat te begeven. Dat vertellen beveiligers en jongerenwerkers bij winkelcentrum Geesterduin voor de camera van NH Nieuws. " Er is wel wat samenscholing, maar het is vrij beperkt", zegt beveiliger Dennis Scholten.

Afgelopen maandag dreigde de gemeente Castricum op haar website dat overtreding van het samenscholingsverbod een boete zou opleveren. De gemeente voelde zich daartoe geroepen na berichten dat ondanks het verbod bij het winkelcentrum nog altijd een groep van zo'n dertig jongeren bijeen zou komen.

Wel ziet Scholten nog kleinere groepen jongeren, die zich weinig van het samenscholingsverbod lijken aan te trekken. "Meestal groepen van drie of vier. Daar gaan we dan heen, om met de jongeren te praten."

"Geen groepen groter dan vijf gezien"

Jongerenwerker Romy Vlaar is vooral trots op de Castricumse jeugd. "Het is rustig, en dat is goed om te zien." Berichten over grote groepen jongeren heeft ze wel meegekregen, maar kan ze niet uit eigen waarneming bevestigen. "Ik heb in deze coronatijd nog geen groep groter dan vijf personen aangetroffen."

Jongerenwerkers proberen de jongeren onder meer via hun site en socialmediakanalen te bereiken. "We maken content voor de jongeren om hen voor te lichten over wat de maatregelen voor hen inhouden." Toch verliezen ze de straat niet uit het oog: "We proberen de jongeren die nog op straat zijn op te zoeken om ze spreken over wat er aan de hand is en welke risico's ze lopen."