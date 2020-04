Samba Salad vrolijkt kinderen op in 'tijd waarin zelfs het fruit je aanstaart'

ALKMAAR - Veel mensen zullen het gevoel herkennen: omdat we in deze tijd binnenzitten, lijkt het alsof de muren op ons afkomen. Uitgerekend dat was voor muziektheatergezelschap Salad Samba reden om een vrolijke (en fruitige) videoclip te maken: Bonita Banana.

Salad Samba

De acteurs en actrices hebben soms het gevoel 'dat het fruit hen aanstaart'. En omdat ook het jaarlijkse KinderMuziekfestival eind juni niet kan doorgaan, heeft het gezelschap besloten dan maar online de 'broodnodige muzikale vitamines' toe te dienen. "Juist nu kinderen niet naar school kunnen, vinden we het belangrijk om iedereen op te vrolijken en te inspireren met muziek", zegt Maya. Het resultaat is vanaf vandaag, de laatste dag van de landelijke kindermuziekweek, te zien op YouTube te beluisteren via Spotify. In quarantaine opgenomen Hoofdrolspelers zijn de 4-jarige Nino Hellinga en zijn ouders Tycho en Maya, die de clip volledig in quarantaine hebben opgenomen. Zo werd de woonkamer opgebouwd tot tropisch paradijs, 'waar niet alleen bananen, maar ook ander tropisch fruit de show steelt'. Het verhaal draait om Bonita Banana, die op zoek naar avontuur en liefde naar een eiland reist. "De hele familie maakt samen muzikaal plezier in de huiskamer, want opa en oma komen er ook bij", besluit Maya.