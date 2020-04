Nieuwe cijfers RIVM: relatief veel Enkhuizers met corona in ziekenhuis

WEST-FRIESLAND - Gecorrigeerd voor de bevolkingsomvang is Enkhuizen de West-Friese plaats met de meeste inwoners die vanwege corona opgenomen zijn (geweest) in een ziekenhuis, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Dagelijks worden er nieuwe cijfers over het coronavirus in Nederland gepubliceerd, waaronder het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Hieronder staan de cijfers die vandaag gepubliceerd zijn over de West-Friese gemeenten.

Het RIVM krijgt van de GGD's dagelijks het aantal COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames per gemeente door. Zie de tabel onderaan dit artikel.

De cijfers laten zien dat op iedere 100.000 Enkhuizers 75 opgenomen (zijn geweest). Omdat Enkhuizen in werkelijkheid maar een kleine 20.000 inwoners heeft, zijn het er in werkelijkheid 14. Alleen in Hoorn zijn nog meer inwoners opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 18 in totaal. Omdat de bevolking van Hoorn veel groter is dan de bevolking van Enkhuizen, is het aandeel van de Hoornse bevolking dat opgenomen is geweest veel kleiner: 25 per 100.000 inwoners.

Geen verklaring

Een verklaring voor het feit dat er in Enkhuizen relatief meer mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen dan in andere West-Friese gemeenten is er niet, zo laten woordvoerders van zowel de gemeente als GGD aan WEEFF weten. De burgemeester wordt door de GGD alleen ingelicht over het aantal sterfgevallen.

Na de bevolking van Enkhuizen lijkt de bevolking van Stede Broec het hardst getroffen. Per 100.000 inwoners zijn 60 Stede Broecers met corona in het ziekenhuis beland. Omdat Stede Broec net als Enkhuizen rond de 20.000 inwoners heeft, zijn er in werkelijkheid 13 Stede Broecers (opgenomen) geweest.

Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten uit Medemblik en Koggenland ligt - net als in Hoorn op 25 personen per 100.000 inwoners. De gemeenten Drechterland en Opmeer hebben tot dusver beiden één inwoner opgenomen zien worden.

Gemeente Aantal per 100.000 inwoners Aantal Enkhuizen 75,3 14 Stede Broec 59,8 13 Drechterland 5,1 1 Medemblik 22,2 10 Opmeer 8,4 1 Koggenland 26,4 6 Hoorn 24,6 18

(Bron: rivm.nl)