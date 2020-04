Baby Tyler mag weer naar huis: verloop coronavirus lijkt volgens vader mild

KUDELSTAART - Na een nacht in het ziekenhuis mogen de zes weken oude baby Tyler en zijn moeder Natasja weer naar huis. Dat laat de vader van Tyler, Leroy, weten aan NH Nieuws.

Gisteren kwam het nieuws binnen dat zowel de piepjonge baby van Leroy als zijn vrouw besmet zijn met het coronavirus. Tyler wilde niet eten en toen de huisarts voor de zekerheid een coronatest afnam bleek deze positief. "Tyler kan zich niet uiten. Je wil hem helpen maar weet niet hoe. Je hoort aan zijn ademhaling dat hij schor is en dat gaat door merg en been", vertelde Leroy gisteravond aan NH Nieuws.

Na een lange nacht in het ziekenhuis mogen Tyler en Natasja gelukkig vandaag weer naar huis. "Hoe we dit verder gaan doen hebben we nog geen idee van", vertelt Leroy. Baby Tyler lijkt aan de beterende hand te zijn. "Hij heeft bijna geen symptomen meer dus het lijkt gelukkig een milde vorm."