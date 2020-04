Gevangenis Zaanstad nog altijd coronavrij

ZAANSTAD - De coronacrisis is niet alleen voor mensen met alle vrijheid ingrijpend, ook voor gevangen hakt het er in. Sinds 14 maart ontvangen ze geen bezoek meer om zo de in- en uitstroom beperkt te houden. En net als alle andere maatregelen in Nederland, duurt dit nog tot eind april. Om het contact met dierbaren te kunnen onderhouden mag iedere gevangene wel per week een uur langer telefoneren.

Op alle gevangen in Nederland is tot nu toe nog maar één coronageval ontdekt en dat was niet in Zaanstad, bevestigt justitie. Daar lijken de maatregelen vooralsnog goed te werken. "Onder gedetineerden is wel begrip voor de maatregelen ook al zijn ze niet leuk", zegt Eveline Petit van de dienst Justitiële Inrichtingen. Alle nieuwe gevangenen worden gescreend door eigen personeel. Als er twijfel bestaat over de gezondheid van een gevangene, wordt in overleg met de GGD bepaald of er getest moet worden.

Met z'n tweeën op een cel

Omdat ook in gevangenissen de RIVM richtlijnen gelden moeten gevangen en bewakers ook anderhalve meter afstand houden. Als je alleen in een cel zit is dat geen probleem maar veel gevangen, normaal zo'n 30 procent, zit met z'n tweeën. "Het is dan nog een hele uitdaging om anderhalve meter afstand te bewaren", geeft Petit toe. "Maar daarom houden we juist die gedetineerden goed in de gaten, bij twijfel krijgt iemand een cel alleen."

Ruimte tekort

Normaal gesproken zit 30 procent van de gevangen in een meerpersoonscel. Dat percentage is landelijk gedaald naar 16,5 procent. Voor Zaanstad specifiek is het cijfer niet bekend. Dat betekent dat er ruimtetekort dreigt, omdat er veel meer cellen nodig zijn om het zelfde aantal gedetineerden vast te kunnen houden. Aanvullende maatregelen moeten ervoor zorgen dat er genoeg vrije cellen beschikbaar zijn om eventuele gevangenen die mogelijk besmet zijn onder te brengen.

Straf uitgesteld, verlof verlengd

Om celruimte vrij te maken worden personen die hun detentie in vrijheid mogen afwachten voorlopig niet opgeroepen, die mogen iets langer van hun vrijheid genieten. Verder wordt het verlof verlengd van gedetineerden van wie de straf er bijna opzit. "Dat scheelt ook cellen" ,zegt Petit. "Maar als de coronacrisis voorbij is", haast ze zich te zeggen, "wordt de straf gewoon weer hervat en afgemaakt hoor."