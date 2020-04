Juf Ingeborg breit 23 poppetjes die op haar kleuters lijken: "Ik mis ze zo"

HAARLEM - Gijs heeft een zes op zijn buik, want hij was laatst jarig. En alle kapsels kloppen op de 23 gebreide figuurtjes van zo'n tien centimeter hoog. Juf Ingeborg van groep 1/2 van de Haarlemse Bavinckschool heeft in deze coronacrisis zonder les de hele klas in goed gelijkende poppetjes gebreid.

Opeens waren ze er niet meer. Ingeborg: "Het was allemaal op stel en sprong dat de school dichtging. Het overviel me allemaal zo. De kinderen waren niet meer op school. En ik mis ze zo."

Op Pinterest had ze eerder een gebreid poppetje gezien en toen dacht ze: ik ga de klas breien. Meisjes die vestjes dragen hebben vestjes, jongens die van donkere kleding houden hebben een zwarte trui aan. Wie een bril heeft, draagt als poppetje ook een bril. Zelfs aan sproetjes is gedacht. Per poppetje was ze drie á vier uur bezig.

Waar is de juf?

Vervolgens liet ze een foto van de poppetjes zien aan de ouders en kinderen. Eerst zonder namen, dan konden ze thuis raden wie wie was. Het kostte de kinderen weinig moeite zichzelf terug te vinden. Het duurde niet lang of de ouders appten de vragen van hun kinderen terug: En waar is de juf dan? Toen was juf Ingeborg weer een paar uur bezig met katoen om een replica van zichzelf te maken.

De poppetjes zijn een groot succes. "Ik houd dit erin. Volgend jaar maak ik van de volgende klas ook poppetjes. Collega's hebben ook al gevraagd of ik hun klas wil breien. Maar daar is nu echt geen tijd meer voor."

Weer even écht contact

Maandag is er een opsteker voor juf Ingeborg. Dan komen de kinderen namelijk één voor één hun spulletjes afhalen van school. De juf kan ze dan weer even zien en neemt haar poppetjes natuurlijk mee. De kinderen kunnen zichzelf dan eindelijk in levenden lijve zien.