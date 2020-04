Amsterdammers steunen elkaar met lieve berichten op rijdend scherm

De troostende woorden zijn te zien op grote ledschermen. Alle Amsterdammers worden uitgenodigd om hiervoor een boodschap in te sturen. 'Juist nu is het belangrijk om elkaar te steunen. Met een lief bericht voor iemand die dat verdient. Of nodig heeft', is het idee van de gemeente.

Route

Wie een bericht plaatst op Instagram of Twitter met #amsterdamhouvol, kan de 'shout out' binnenkort voorbij zien komen. Misschien gebeurt dat vandaag al, want de vrachtwagens starten rond 16.00 uur hun route.

Ze rijden dan voor bij OLVG Oost. Vervolgens gaan de wagens langs bij andere ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in de stad.

Livestream

Ook dit weekend voert de gemeente deze actie uit. De vrachtwagens rijden dan vanaf 11.00 uur rond. Hun route is te volgen via een livestream.