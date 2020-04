Nu al rooien? Andijker tulpenkweker haalt een miljoen bollen uit de grond

ANDIJK - Hoewel de tulpenvelden nauwelijks in bloei staan, besluit tulpenkweker John Boon deze week 1 miljoen bollen uit de grond te halen. "We verwachten dat de opbrengst de komende kosten niet zullen dekken in deze nieuwe wereld en dus beperken we de kosten zoveel mogelijk. Want hoop is geen strategie", legt hij uit.

Normaal gesproken krijgen we eerst de tijd om van de kleurrijke tulpenvelden te genieten. Uiteindelijk staat in juli pas het rooien op de planning. Maar nog voordat één van zijn tulpenvelden helemaal in bloei staat besluit John om de bollen te gaan rooien. "De wereld is veranderd, de afzet is veranderd", verklaart hij kort. Bloemenkwekers worden hard getroffen door de coronacrisis: er is minder vraag naar bloemen, waardoor ze een groot gedeelte van de tulpen moeten weggooien. Tekst gaat door onder het bericht.

Door de bollen nu alvast te rooien wil John dat voor zijn: dit ras levert naar verwachting niet genoeg op. "Wat je nu doet, is dat je het er heel vroeg uithaalt en vernietigt." En dat scheelt vervolgens in de kosten. "Je bespaart op teelt, gewasonderhoud en beregening", noemt hij als voorbeelden. Hij krijgt veel steun onder een video die hij op social media plaatst. "Triest om te zien. Maar respect voor je beslissing", reageert iemand. En een ander: "Klote om te zien John, maar goed voor het vak!" Niet eerder meegemaakt Als derde generatie in het bedrijf werkt John al z'n leven lang in de tulpen. Maar bollen rooien in april, dat heeft hij niet eerder meegemaakt. Toch was het geen moeilijke beslissing. "Een aantal denken dat ik gek ben en een aantal denken dat ik goed bezig ben. Je moet doen wat jij denkt dat nodig is." John heeft samen met zijn compagnon Maarten Breg de tulpenkwekerij Boon & Breg in Andijk. Ze produceren zo'n 40 miljoen tulpen, maar hierdoor zijn er 1 miljoen verloren gegaan.