Zorgmedewerkers in Kennemerland kunnen zich laten testen op corona

HAARLEM - Personeel van elf ouderenzorgorganisties in Midden- en Zuid-Kennemerland kunnen zich vanaf maandag laten onderzoeken of ze besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om zorgmedewerkers die in direct contact staan met cliënten en twijfelen of ze het virus in hun lichaam dragen.

Dat heeft de Haarlemse zorginstantie Sint Jacob vandaag bekend gemaakt. Het eerste tijdelijke testlab is in de Sint Jacobkliniek aan de Schipholweg in Haarlem. De GGD zal op een vooralsnog onbekende locatie een tweede testlab openen. Bij de Sint Jacobkliniek wordt ernaar gestreefd om 45 tests per dag te doen. Er is inmiddels proefgedraaid met vijf personen.

Zorgmedewerkers van de volgende organisaties kunnen een test aanvragen: · Reinalda · Sint Jacob · Zorgspecialist · Zorgcentra Meerlanden · Buurtzorg VVT teams Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer · PCSOH – ouderenzorg Haarlemmermeer · Viva! Zorggroep · Zorgcentrum Aalsmeer · Pro Senectute · Reigershoeve · Martha Flora

Verspreiding voorkomen, angst wegnemen Door het starten van de tests willen de zorginstanties voorkomen dat het virus zich verder verspreid onder de medewerkers en de cliënten. Ook de angst onder de zorgmedewerkers of ze al dan niet besmet zijn, kan op deze manier worden weggenomen. Binnen 24 uur zijn de uitslagen van de tests bekend. Zorgmedewerkers kunnen de test aanvragen via hun leidinggevenden.