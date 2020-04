Gemeente Amsterdam vreest drukte door mooi weer: toegang parken beperkt en zondag vaarverbod

In verband met de aanhoudende drukte is de toegang tot het Vondelpark op zondag beperkt. Mochten er toch te veel mensen naar het park toekomen, dan wordt de ingang mogelijk gesloten. Ook bij het Oosterpark, Rembrandtpark, Noorderpark en Bloesempark wordt 'actief gemonitord'.

Vaarverbod

Daarnaast kan het mooie weer volgens de Veiligheidsregio 'aanlokkelijk zijn voor booteigenaren om erop uit te trekken'. Maar de grachten zijn smal, vooral nu er veel werkzaamheden zijn aan kades en bruggen, wordt er benadrukt.

Daarom geldt er in ieder geval op zondag een vaarverbod in de grachtengordel en het Wallengebied. In de hele regio Amsterdam-Amstelland worden sluizen en bruggen dichtgehouden. Mogelijk wordt dit nog verlengd, of wordt het gebied uitgebreid.

Rustige speelplek

Om recreatie verder te ontmoedigen, wil de Veiligheidsregio dat alle sanitaire voorzieningen bij onder meer recreatie- en vakantieparken, kampeerterreinen en kleine kampeerveldjes sluiten. Tenslotte worden ouders opgeroepen om een rustige speelplek voor hun kinderen te zoeken. "Blijf zoveel mogelijk afstand houden", is het advies.