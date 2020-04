IC-arts Amsterdam UMC: "Hou van elkaar en houd afstand"

AMSTERDAM - In de locatie VUmc aan de De Boelelaan in Amsterdam liggen op dit moment ruim dertig coranapatiënten op de Intensive Care. Vanuit alle afdelingen wordt er bijgesprongen. "We zetten er maximaal de schouders onder."

Vlak voor het begin van de avonddienst praten IC-verpleegkundige Thomas Smits en IC-arts Fleur van der Ven ons bij over de laatse stand van zaken. Op dit moment wordt er in het VUmc opgeschaald naar 50 IC-bedden. Van der Ven: "We draaien nu op veel meer bedden dan waar we normaal op draaien, onze patiënten zijn echt heel ernstig ziek. Behalve de logistieke uitdaging waar we voor staan is het ook gewoon verpleegkundig en medisch inhoudelijk een enorme uitdaging."

Quote "Aan het einde van een dienst is er echt ruimte voor peer support zoals dat heet" THOMAS SMITS, IC-VERPLEEGKUNDIGE

Dat is zwaar en hard werken, maar gaat op dit moment goed volgens Smits. Verpleegkundigen hebben het intussen extra zwaar met maximaal vier patiënten onder zich. "Aan het einde van een dienst is er echt ruimte voor peer support zoals dat heet. We evalueren met een psycholoog en iedereen heeft daar de tijd uit te spreken wat er tijdens een dienst gebeurd is, ook om de drukte te evalueren en te kijken waar we kunnen verbeteren."

AT5