Banketbakker maakt 'WC-rolgebakje': "4-laags, bewust geen mokkavulling"

OOSTHUIZEN - Als de oranje tompoucen in tijden van corona minder relevant lijken, moet je als banketbakker innovatief zijn. Dus fabriceerde banketbakker Tom Lijners een prachtig 'WC-rolgebakje'. "We hebben er een WC-rol naast gehouden en dit was het eindresultaat."

En de gebakjes hebben ook nog eens succes. "Een kwartier na opening was er al eentje verkocht. Er zijn ook al meerdere besteld", vertelt de bakker. Samen met collega Tatjana van Veelen fabriceerde hij zo'n 45 WC-rolgebakjes. Binnen de marsepeinen laag zit een Zwitserse vulling. "We dachten we doen er bewust geen chocola of mokka in." Bij die kleur zouden mensen het misschien onsmakelijk vinden. "Mocht het echt een succes blijken, zullen we ze nog wel even in het assortiment houden."

Meer verkoop brood

Van de hele coronacrisis merkt de bakker voornamelijk dat er meer brood wordt verkocht deze periode. "Dat gaat velen malen harder, mensen zijn toch echt aan het inslaan." Toch nemen veel mensen bij hun aankoop toch ook even een gebakje of lekkernij mee. "Als je dan toch in de winkel staat, is dat simpel meegenomen."