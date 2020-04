Sheltersuits voor thuisloze Alkmaarse 'buitenslapers'

"Er zijn heel veel locaties waar ze bij elkaar zaten maar dat mag nu niet meer. Ze worden een beetje opgejaagd, het ziekenhuis dat gesloten is, de bibliotheek waar ze niet meer heen kunnen", vertelt Tineke Zonneveld van Reakt Alkmaar.

Reakt helpt mensen bij hun terugkeer in de maatschappij en probeert hen zoveel mogelijk een beschermde omgeving te bieden. Ze klopten daarom aan bij Sheltersuit, een stichting die zich inzet voor het maken en uitdelen van op maat gemaakte jassen die ook kunnen dienen als slaapzak. Hierdoor hebben daklozen die uit nood buiten moeten slapen, toch een warme plek.

Tientallen jassen

Een bus van Stichting Sheltersuit bezocht gisteren Alkmaar en leverde tientallen jassen af. Ook Bas Timmer, de geestelijk vader van de Sheltersuit was daarbij: "Dankzij donaties kunnen we deze pakken maken. Daarvan betalen we het personeel en de pakken geven we dan gewoon weg. Dus hebben we twintig pakken naar Alkmaar gebracht."

Mediapartner Alkmaar Centraal was bij de overhandiging aanwezig: