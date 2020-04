Lichaam van man gevonden in recreatiegebied Twiske

LANDSMEER - Langs de Pikpotweg in Landsmeer is vanochtend rond 10.00 uur het lichaam van een man gevonden. Uit onderzoek blijkt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het lichaam is volgens een woordvoerder van de politie waarschijnlijk door een omstander aangetroffen. De pikpotweg ligt in recreatiegebied Het Twiske. Op foto's is te zien dat de politie het gebied rondom de plek waar het lichaam is gevonden, heeft afgezet met linten.