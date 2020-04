Verliezen Noord-Hollandse horeca groeien: "Je mag rustig aan miljardenschade denken"

HOORN - De schade voor de horeca in Noord-Holland loopt in de miljarden. Dat schat Rob Baltus in, regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland. Bij zijn eigen restaurant Nadorst in Blokker, loopt dit de komende tijd op tot een half miljoen euro.

"Het gaat er met bakken uit iedere dag en er komt niks binnen", zegt Baltus. Hij verwacht rond september en oktober de eerste faillissementen. "Ik heb collega's huilend aan de telefoon".

Zelf heeft Baltus bij zijn restaurant een groot terras waar zeven fietsroutes in West-Friesland langs komen. Daarnaast had hij veel bruiloften in partijen in de agenda staan. "De biertanks zaten vol en de koelkasten stonden vol." Op dit moment neemt hij de tijd om zijn keuken te verbouwen.

Hulp

Op verschillende manieren worden de ondernemers tegemoet gekomen. Met steun van de overheid kan het personeel grotendeels uitbetaald worden. "Ik heb veel studenten bij mij werken die van het loon hun kamer betalen. Die bellen mij op om te vragen hoe dat nou moet de komende maanden. Ik probeer ze gerust te stellen door te zeggen dat ik van de NOW-regeling gebruik ga maken en ze dan voor een groot deel door kan betalen."

De hulp komt ook van andere kanten. Zo stellen verhuurders van bedrijfspanden de betaling van de huur uit, of halveren ze deze. Daarnaast kwam de brouwerij bij Baltus de biertanks leegpompen. "Ze komen het straks weer aanvullen, gratis."

Ondernemerschap

Het frustrerendste voor Baltus en zijn collega's is volgens hem dat ze geen invloed hebben op deze crisis. "Als normaal het terras leeg is, zitten ze bij de buren. Dan moet je je ondernemingsplan eens goed tegen het licht houden." Op dit moment zit de hele horeca in hetzelfde schuitje. "We hebben er allemaal last van. En dan hebben we het nog niet over de toeleveringsbedrijven gehad.”