Vanuit haar wasrek zorgt deze Weespse elke dag voor steun met eigen liedjes

En dat is ook om zichzelf elke dag bezig te houden. Normaal doet Janneke een muzikale studie en zou ze nu in een musical spelen. Maar dat gaat voorlopig allemaal niet door. "Ik zie dit nu een beetje als optreden."

De Weespse vindt het belangrijk om in deze crisistijd ergens positieve energie uit te halen. "Je kan het bekijken van 'ik mag tot 28 april niets', of 'ik heb nu de tijd om heel veel mooie liedjes te schrijven en daar mensen blij mee te maken'." Ze kiest duidelijk voor dat laatste.

Het is een beetje een geklungel om het wasrek op te zetten, maar het blijkt hét perfecte statief te zijn om haar liedjes op te nemen. "De liedjes zijn over het algemeen een hart onder de riem voor mensen. Steun en houd vol, we kunnen het. Eigenlijk gewoon elke dag een lichtpuntje, dat is het idee."

Eigen tekst

Elke dag probeert ze een eigen tekst te schrijven op een bestaand nummer dat ze mooi vindt. "Ik zeg niet dat het elke dag lukt, want dan raak ik zo gestresst. Dus ik schrijf als ik inspiratie heb en anders zing ik een nummer van iemand dat ik mooi vind", legt de zangeres uit.

De nummers gaan over van alles en nog wat. Maar het is over het algemeen een hart onder de riem voor mensen. "Het eerste succesvolle liedje was voor de stewardessen, want mijn moeder is stewardess en je hoort in het nieuws niets over stewardessen die nu nog door vliegen." Die video is inmiddels meer dan 20.000 keer bekeken.

De volgende dag schreef ze een liedje voor mensen in bejaardentehuizen die nu geen bezoek meer kunnen krijgen en op bezoek mogen komen. Janneke merkt dat haar liedjes veel mensen troost brengen. "Veel mensen moeten ervan huilen en dat is wel heel lief."

Bedankje

Gebrek aan input heeft ze niet, want er ligt nog een hele waslijst klaar aan onderwerpen voor de komende tijd. Maar eentje springt daar toch wel uit. "Ik wil graag een lied schrijven voor Irma ,de doventolk die je altijd op televisie ziet. Zij staat de hele tijd tussen de mannen en dat vind ik zo mooi ofzo. Dus ik wil eigenlijk een bedankje voor Irma schrijven", aldus de Weespse. "Die zit in de pen, maar dat moet nog even een vorm krijgen."

Het liedje van vandaag heet 'Zing' en komt voort uit haar liefde voor muziek en hoe dat helpt. "Het is een ode aan muziek en aan zingen. Het is een soort advies 'zing gewoon, ook als je het niet kan'. Want je wordt er gelukkig van, het helpt."

Bekijk hier het complete liedje van vandaag: