VSV won met 10-0 van Vogelenzang, maar aan die uitslag denkt nu niemand meer

De competitie in de vierde klasse C kwam tot een abrupt einde door de coronacrisis. SV Vogelenzang, een club van nog geen honderd voetballers, bungelde onderaan. Het zaterdagteam van VSV uit Velserbroek, was juist hard op weg naar het kampioenschap. Ze speelden twee keer tegen elkaar. VSV was met 9-0 en 10-0 duidelijk een maatje te groot.

Financieel zwaar weer

Maar over die uitslagen heeft niemand het meer. De enige cijfers die bij beide clubs nog tellen, zijn die van de begroting. Hans Stoelman, voorzitter van VSV, zag de bui al hangen. "In Wuhan duurde het maanden, dus je zag het al aankomen. We zijn direct regelingen gaan treffen met de crediteuren. We proberen de kosten voor de water- en electriciteitsrekeningen zo laag mogelijk te houden. We vechten op dit moment echt voor het voortbestaan van de club, zo eerlijk ben ik wel."

Onzekere tijden

Ook bij SV Vogelenzang zijn er komende weken geen inkomsten vanuit de kantine, maar lopen de kosten wel door. "Heel zonde dat bijvoorbeeld de toernooien niet doorgaan. We zijn nu in gesprek met de gemeente Bloemendaal om tot een oplossing te komen. Het ziet er gunstig uit, maar het blijven heel onzekere tijden", aldus secretaris Raoul Matthijsse. Ook VSV is met de gemeente in gesprek om tot een regeling te komen. "Ik denk dat wij als kleine club het iets minder moeilijk hebben dan de grote clubs. We hebben bijvoorbeeld geen mensen in dienst en veel minder leden", aldus Matthijse van SV Vogelenzang. De clubs hopen op solidariteit van de leden om ook de laatste termijnrekening van de contributie te betalen.

Volgend jaar weer tegen elkaar

Stoelman én de voetballers balen er natuurlijk wel een beetje van dat VSV niet naar de derde klasse kan promoveren. Maar voetbal is bijzaak deze dagen, zo zeggen ze hier ook. Volgend seizoen reizen ze gewoon weer af naar Vogelenzang. "Het is nou eenmaal zo, maar Vogelenzang is ook een leuke club hoor. Ik hoop wel dat ze volgend jaar wat meer tegenstand kunnen bieden", lacht hij. "Maar we wensen ze natuurlijk vooral veel sterkte in deze tijd."

In Vogelenzang klinken die woorden ook uit de mond van Mathijsse richting de voetballers in Velserbroek. Beide clubs hopen dat er in de zomer misschien toch nog een paar toernooien gespeeld kunnen worden. "Zo kunnen we elkaar een beetje helpen."