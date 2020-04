Haarlemse horeca wil dat gemeente kosten kwijtscheldt vanwege coronacrisis

HAARLEM - Ondernemers krijgen uitstel van het betalen van gemeentebelastingen, maar dat is volgens de horeca in de stad niet genoeg in de coronacrisis. Koninklijke Horeca Nederland Haarlem wil dat de gemeente kosten gaat kwijtschelden.

De horeca heeft een tweede brandbrief gestuurd naar burgemeester en wethouders. KHN Haarlem wil met de gemeente snel in gesprek. Zeker nu eet- en drinkgelegenheden niet tot 6 april, maar tot en met 28 april zijn gesloten als onderdeel van de landelijke coronabeperkingen. "Daardoor is de nood bij horeca-ondernemers 100 procent hoger geworden", staat in de brief.

Tegemoetkomingen

De KHN verwacht niet dat het er meteen na 28 april heel rooskleurig gaat uitzien. "Het vervolg daarna zal zeker geen boost worden, als er dan alweer geëxploiteerd kan worden. Toerisme en internationaal vliegverkeer zullen voor langere tijd nagenoeg stil liggen. Wij roepen de gemeente op nu dringend verregaande tegemoetkomingen te organiseren."

Kosten lopen door

Daarom vraagt KHN om afstel van heffingen en belastingen. "Voor de meeste horecaondernemers zijn de inkomsten volledig weggevallen. De door de landelijke

overheid aangekondigde maatregelen zijn nog steeds financieel niet beschikbaar en compenseren daarnaast bij lange na niet de kosten die ondernemers hebben, zoals abonnementen, verzekeringen, onderhoudscontracten. Nagenoeg alle kosten lopen op dit moment gewoon door."

Burgemeester Jos Wienen liet tijdens de raadsvergadering vorig week al weten dat hij pas vergaande maatregelen kan nemen als er meer duidelijkheid komt over de landelijke regelingen. Onder andere Mirjam Otten van Leefbaar Haarlem dringt aan op een klein team dat naast het grote gemeentelijke crisisteam zich buigt over de ondernemers en zzp'ers in Haarlem, die in de knel komen.