Tentenspeciaalzaak Zwaag na brand nu opnieuw getroffen: "Coronacrisis zien we bijna als een uitdaging"

ZWAAG - 2020 zou een mooi jaar worden voor de tentenspeciaalzaak van de familie van Marc Takken. In het derde weekend van maart stond de grote opening van het nieuwe pand gepland, maar door de coronacrisis kon dat niet doorgaan. Na de brand in 2018, waarbij het volledige pand afbrandde, is het familiebedrijf nu weer in een crisis beland.

"De coronacrisis is weer iets waar we uit moeten zien te komen, niemand heeft dit nog meegemaakt in deze wereld. Maar ik zie het bijna als een uitdaging", lacht Marc Takken optimistisch. Hij is de directeur van Karsten Travelstore in Zwaag, een familiebedrijf dat de afgelopen jaren al de nodige klappen heeft gehad. Twee jaar geleden brandde het pand compleet af.

Rem erop

Bedrijven in de vakantiebranche worden hard getroffen door de corona-crisis. Zo ook het bedrijf van Marc en zijn familie. "Verschillende orders zijn gecancelled. We hebben glampingtenten verkocht aan campings in Zuid-Europa. Tja, die campings zijn nu allemaal dicht en dus liggen de tenten nog hier. Ook doen we veel zaken met China en verkopen we op de Aziatische markt. Vanaf januari merkten we al dat daar de rem erop ging... dus we hadden wel verwacht dat we het ook in Nederland zouden gaan merken."



Tijdens de corona-crisis blijft de winkel open, maar met een streng deurbeleid. Met max veertig bezoekers, is het rustig. "De paasdagen zijn de drukste dagen van het jaar, en die missen we nu ook", zegt Marc. "In april gaan we het wel voelen, er komt wel een dikke min aan."

Ziekenhuistenten

Op de productieafdeling is het wél druk. De vraag naar ziekenhuistenten en -materialen - ook die producten maakt het bedrijf - is enorm gegroeid. Maar daar wil het bedrijf nu geen winst op maken. "Je ziet dat ondernemers nu mondkapjes voor 5 euro gaan verkopen, ik vind dat echt niet kunnen. Wij proberen dat echt lager te doen, dus we verkopen het tegen kostprijs aan zorginstellingen."

Marc wil zich vooral richten op de toekomst en hoopt op een explosieve toename van vakanties in eigen land. "We zijn nu druk met het maken van voorraden voor de kampeermarkt. Maar we geloven dat we er sterk uit gaan komen. Wij denken echt dat kamperen groot gaat worden dit jaar."