Gedeputeerde Jack van der Hoek verruilt positie bij provincie voor burgemeesterschap

NOORD-HOLLAND - Gedeputeerde Jack van der Hoek, verantwoordelijk voor onder andere de portefeuille Economie bij de provincie Noord-Holland, wordt burgemeester in gemeente Schouwen-Duivenland in provincie Zeeland.

Dat schrijft Omroep Zeeland.

Van der Hoek is lang werkzaam geweest in Noord-Holland. Zo was hij voor zijn huidige termijn ook al vier jaar gedeputeerde en is hij daarvoor zes jaar lang wethouder geweest in de gemeente waar hij werd geboren, Uitgeest. Daarvoor heeft hij ook nog voor de gemeenten Haarlem en Purmerend gewerkt.

Op 12 mei neemt Van der Hoek het over van de voormalige burgemeester van Schouwen-Duivenland, die elf jaar burgervader is geweest en nu met pensioen gaat.