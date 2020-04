Douwe Bob: "Ik ben geen bedreiging op het water"

Durgerdam - We kennen Douwe Bob als zanger, maar hij is ook groot liefhebber van varen. In de jachthaven van Durgerdam ligt zijn boot en met het mooie weer opkomst gaat hij graag het water op. Alleen is dat wel zo verantwoord gezien het coronavirus? "Ik ben voor niemand een bedreiging."

"Ik ben al weken aan het varen", vertelt Douwe Bob naast zijn boot 'Ellen' in de jachthaven van Durgerdam. "Als het dit weekend lekker weer wordt, dan ga ik erop uit. Dit is een stuk veiliger dan te gaan skaten of te gaan skeeleren door de stad." Tekst gaat verder onder de video

De regering heeft bepaald dat sanitaire voorzieningen op slot moeten, maar verder mogen jachthavens zelf bepalen of ze open of dicht zijn. De jachthaven in Durgerdam is alleen open voor leden. "De leden mogen op een boot. Als ze met één of twee op een boot gaan en afstand houden dan is het toch prima", vertelt Jaap Porsius, havenmeester van WSV Durgerdam. "Ik denk dat de regering bedoelt dat jezelf zoveel mogelijk moet isoleren van de rest. En of je nou hier isoleert of daar, dat maakt volgens mij niet zoveel uit", aldus de zanger, die dit weekend weer gaat varen met z'n hondje.