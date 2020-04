Het warme weer komend weekend baart gemeenten zorgen: "Kom niet naar onze stranden"

NOORD-HOLLAND - Met temperaturen die richting de twintig graden gaan en een natte, donkere winter vers in het geheugen, is de drang om dit weekend naar buiten te gaan groter dan ooit. Verschillende instanties vrezen dan ook dat de coronamaatregelen massaal genegeerd zullen worden en nemen actie.

Premier Rutte hamerde er dinsdag tijdens de persconferentie al op om vooral binnen te blijven. Het lekkere weer van aankomend weekend noemde hij een 'punt van zorg'. Op verschillende plekken in de provincie worden dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.

Drinkwaterbedrijf PWN drukt het publiek op het hart om dit weekend niet naar het Noordhollands Duinreservaat te komen en ook de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord (VRNHN) en Kennemerland houden de situatie op stranden en in natuurgebieden dit weekend nauwlettend in de gaten. "Daarin volgen we de regering", laat een woordvoerder van VRNHN weten.

Extra maatregelen in de regio

In Bloemendaal en Zandvoort zullen handhavers verkeer tegenhouden dat naar de stranden aan de kustplaatsen wil. "Zonder deze maatregelen komen er te veel mensen naar het strand en de boulevards. Dat levert besmettingsgevaar op in deze tijden van het coronavirus", menen de burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal. Daarom roepen ze sinds een tijdje op niet naar het strand te komen. Die oproep geldt zeker ook voor dit lenteweekend. Naast de handhavers zullen ook waarschuwingsborden strandgangers waarschuwen en zijn parkeerterreinen aan de boulevards gesloten.

Ook de gemeente Schagen doet een dringende oproep: "Kom niet naar onze stranden, duinen en natuurgebieden." De Texelse burgemeester riep toeristen twee weken geleden al, samen met de andere Waddenburgemeesters, op om niet te komen.

Voor- en nadelen

Strandpachters in Zandvoort maken zich niet klaar voor een vol terras, maar hebben juist alle stoelen opgestapeld en hekken om de paviljoens heen gezet. "Het terras is nu een soort opslagplek geworden", vertelt Niels Priester van strandpaviljoen Mango's. Die ongastvrije maatregel hebben de Zandvoortse strandpachters genomen, nadat strandbezoekers tijdens het eerste weekend van de horecasluiting door de coronacrisis toch massaal op de terrassen plaatsnamen.