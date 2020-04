Vader en zoon met gloednieuw visrestaurant in Enkhuizen hard getroffen: "Droom valt in duigen"

Jacco en Theo Schilder, vader en zoon, zitten er verloren bij in hun lege zaak in een prachtig stukje van Enkhuizen. Op de straten en in de winkels en cafés is het uitgestorven, maar in hun restaurant de luide muziek van André Hazes. Sinds halverwege maart zijn ze nu dicht. Jacco kreeg dat te horen toen hij op vakantie was en Theo de zaak runde. "Het restaurant zat vol, maar we moesten onze mensen naar huis sturen, dat is wel hard. Tja, en dan is het einde verhaal", vertelt Jacco.

Het nieuws komt hard binnen. "Maandagochtend ben ik naar de zaak toe gegaan, en toen heb ik wel even een paar tranen gelaten. Dan kom je hier binnen, en dat weet je gewoon: jeetje, we hebben zo’n gigantisch dure verbouwing gehad...", vertelt de ondernemer. "Voor we op vakantie gingen had ik net tegen mijn vrouw gezegd: dit hadden we tien jaar eerder moeten doen. Maar toen we terugvlogen dacht ik: dat hadden we een jaar later moeten doen."

Familiebedrijf

De familie Schilder zit al generaties lang in 'de vis'. Opa had een visserboot in Volendam genaamd 'De 80'. In 1984 openden de ouders van Jacco een viswinkel in Enkhuizen. Die viswinkel is langzaam veranderd in het visrestaurant dat het nu is. "Het begon met een stoeltje voor de deur, toen twee stoeltjes voor de deur en een tafel. En afgelopen december openden we na vier weken verbouwen de deuren van ons visrestaurant", vertelt Jacco trots. "Een droom die uitkwam. We draaien drie goede maanden. En van de een op andere dag stortte die droom in duigen", vertelt Jacco.