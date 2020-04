Ontslagen KLM-stewardess Marion put hoop uit inzet minister: "Ik wil vliegen!"

SCHIPHOL - Het was de jeugddroom van Marion Boon (59) uit Broek in Waterland: stewardess worden. Vier jaar geleden maakte ze van die droom werkelijkheid. Ze werd aangenomen bij Easyjet en vloog heel Europa rond. Twee maanden geleden werd ze stewardess bij KLM Cityhopper. Tot de coronacrisis een abrupt einde maakte aan haar tijdelijke contract.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Gisteren werd bekend dat KLM tijdelijke contracten niet zal verlengen. Bij het cabinepersoneel van KLM Cityhopper gaat het in elk geval om zo'n 30 banen die verloren gaan, vertelde Marion Boon vanmiddag in Spitstijd op NH Radio. Marion tekende nog geen twee maanden geleden haar contract bij KLM. Trots plaatste ze op 13 februari een foto van de feestelijke dag op Facebook: "Morgen op pad! Zo'n zin in!"

Marion zette haar krabbel onder een contract voor de duur van vijf jaar met een proeftijd van twee maanden, die op 14 april zou aflopen. Maar ze zag de bui al hangen toen KLM de coronacrisis werd ingezogen. De maatschappij kondigde al snel grote bezuinigingen aan en deed een beroep op het nieuwe noodfonds van de overheid voor de rest van het personeel.

Pats, boem, spullen inleveren

De Waterlandse had nog hoop dat de aanvraag van het noodfonds ook voor haar zou gelden, maar vorige week werd ze toch gebeld door haar leidinggevende bij KLM. "Ja, ik heb een vervelend bericht, zeiden ze", vertelt Marion, "pats, boem en meteen een mail erachteraan dat ik mijn spullen moest komen inleveren. Maar dan wel na coronatijd."

"Ik wil vliegen!"

Ook al is Marion 59, ze voelt zich veel te jong om nu al te stoppen met werken. "Ik wil weer aan de slag", zegt ze. Een tjidelijke kantoorbaan zou ze prima vinden, maar: "diep in mijn hart wil ik zo'n baan niet meer. Ik wil vliegen!"

Mocht KLM Cityhopper voor 1 oktober weer cabinepersoneel nodig hebben, worden Marion en haar mede-gedupeerde collega's het eerst gebeld.

Maar als het even kan, komt KLM terug op haar besluit om geen noodfonds voor het personeel met tijdelijke contracten aan te vragen, zodat ze kan blijven vliegen. En niet alleen Marion is teleurgesteld, ook cabinebond VNC en vakbond FNV willen dat KLM de beslissing terugdraait. De bonden voeren, net als minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de druk op bij KLM.

Grote blauwe KLM-koffer

Marion put hoop uit de inzet van Koolmees: "Ik heb nog niet alles in mijn grote blauwe KLM-koffer gegooid. Die wilde ik eigenlijk uit mijn zicht tot ik hem moet inleveren. Maar nu wacht daar toch even mee."

Vier jaar geleden begon Marion bij Easyjet als stewardess. NH Nieuws volgde haar op een van haar eerste werkdagen: