Is reizen met de bus nog wel veilig? "Het is geen uitje meer"

Even voor je plezier een bustochtje maken is er niet meer bij. De mensen die vandaag de dag nog de bus pakken doen dat omdat ze niet anders kunnen. Ze proberen zo weinig mogelijk aan te raken en afstand tehouden Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Is het nog wel mogelijk om veilig met de bus te reizen. NH Nieuws ging op onderzoek uit tijdens de ochtendspits bij busstation Amstelveen.

NH Nieuws

Er rijden minder bussen en ook het aantal passagiers is afgenomen tot zo'n 15 procent van wat voor de coronacrisis was. "De bus is geen uitje meer", verzucht Rick de Vries, woordvoerder van Connexxion Amstelland-Meerlanden. Vroeger was het zijn baan om zoveel mogelijk mensen de bus in te krijgen. "Nu bestaat een deel van mijn werk uit het mensen afraden om de bus te pakken", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Overal in de bus en op de perrons hangen oproepen om afstand te houden. "De meeste mensen die instappen kijken heel bewust naar een plek waar ze veilig zitten. Dat is echt anders dan een paar weken geleden", vertelt De Vries. Toch kan het ook voorkomen dat de bus gewoon vol is. "Dan moet je wellicht als reiziger de keuze maken om niet in te stappen en even te wachten op een volgende bus", raadt hij aan.

"Zolang iedereen afstand houdt, heb ik er geen probleem mee", vertelt een reiziger. Een andere reiziger heeft handschoenen en reinigingsspray bij zich. "Bij het instappen is het soms lastig om afstand te bewaren. Vooral jongeren trekken zich er vaak weinig van aan", vertelt ze. Maar ook zij ziet dat mensen de laatste tijd voorzichtiger worden en meer ruimte geven.

Bij drukke haltes staan er tijdens de piekmomenten medewerkers van Connexxion om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Zij houden de instappers op afstand van de uitstappers. "We zorgen ervoor dat iedereen op de juiste plek staat te wachten. Dan spreken we de mensen vooraf bij de halte aan om afstand te bewaren", legt Service en Veiligheid-medewerker Tom uit. Ook de chauffeurs hebben opdracht gekregen om langer bij een halte stil te staan, zodat iedereen rustig kan instappen.

Rick de Vries benadrukt dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de reizigers is om afstand te bewaren. "Op dit moment is het acceptabel, het is te doen. Maar mocht het drukker worden dan moeten we kijken wat we verder nog kunnen doen om mensen erop te wijzen dat je echt niet met teveel mensen in een bus mag zitten", aldus De Vries.