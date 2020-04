Afsluitdijk vanaf zaterdagavond gesloten: "Alleen open voor bus en hulpdiensten"

"We nemen die maatregelen om te voorkomen dat we een verzakking krijgen, zoals dat vorig jaar oktober gebeurde en plotseling de weg dicht moest", vertelt Lukas Meursing van Rijkswaterstaat, die als omgevingsmanager werkt bij de opwaardering van de Afsluitdijk. "We gaan het asfalt nu weghalen en de ondergrond met trilling en nieuw zand compacter maken. Daarna komt er weer nieuw asfalt op."

Doorwerken

De damwanden die binnenkort geslagen worden, zijn voor de bouw van het nieuwe gemaal bij Den Oever. "Aan het begin én aan het eind van de sluizen wordt een gemaal gebouwd dat water onder de weg door zal pompen. We zijn begonnen aan de noordelijke kant en gaan nu ook aan de slag aan de zuidelijke kant van de weg. Er zullen dan ook steeds meer werkzaamheden te zien zijn."

De coronacrisis legt veel sectoren lam, maar in de bouw wordt nog volop doorgewerkt. Ook op de Afsluitdijk zijn de bouwers gewoon aan de slag: "De infrastructuur die Rijkswaterstaat onderhoudt, valt onder 'kritieke infrastructuur'. De wegen en vaarwegen moeten het blijven doen, moeten blijven functioneren. Ook met de richtlijnen van het RIVM is het nu goed te doen. Een kraanmachinist die alleen in zijn cabine zit, heeft weinig last. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld de nodige maatregelen om te zorgen dat er niet veel mensen op een kleine ruimte werken. Het is mooi dat we door kunnen, ook voor de economie is dat belangrijk."

Personeel

Bij de afslag Den Oever staat het projectkantoor van Levvel, het consortium dat de Afsluitdijk onder handen neemt: "Heel veel mensen die anders op kantoor werkten, werken nu thuis", vertelt Meursing. Ook het logeerschip dat even verderop ligt, is een stuk leger dan anders. "Het schip is nog wel in gebruik maar er logeren maar weinig mensen. Het is voor minder dan de helft bezet", schat Meursing in. "De gemeenschappelijke ruimtes zijn gesloten, ze maken dus alleen gebruik van hun cabines. Ze krijgen hun maaltijden nu ook op hun eigen kamer. Zo wordt er aan alle voorzorgsmaatregelen voldaan."