Niet het aantal bedden maar te weinig personeel probleem Rode Kruis Ziekenhuis

Het RKZ heeft 21 intensive care-bedden ter beschikking, het dubbele van de normale ic-capaciteit. Veertien daarvan zijn op dit moment bezet. In totaal liggen er 21 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis.

“We hebben dus wel de bedden, maar die kun je niet aanbieden als je niet de juiste bemensing hebt”, zegt een woordvoerder. “En we moeten tegelijk voorkomen dat we onze medewerkers overbelasten.”

