Ook Meerstate neemt patiënten over van Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

HEEMSKERK - Verpleeghuis Meerstate in Heemskerk neemt 12 coronapatiënten over van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het gaat om mensen die op de weg terug zijn na besmetting met het virus. Eerder al werd Heliomare in Wijk aan Zee is gevraagd patiënten op te nemen. Het revalidatecentrum zegt er klaar voor te zijn maar nog geen patiënten heeft hoeven opnemen.

Dennis Mantz/NH Nieuws

In Meerstate is één vleugel ingericht om revaliderende corona-patiënten op te vangen, zo zegt Hans van den Berg, manager geriatrische revalidatiezorg tegen nieuwspartner IJmond Nieuws. "Deze mensen zijn over de acute fase heen. Wel hebben ze nog zuurstof of een infuus nodig."

Eigen personeel Het werk wordt gedaan door eigen personeel. Dat heeft wel een speciale 'klinische les' gekregen. Behalve patiënten van het RKZ stelt Meerstate zich open om eventueel bewoners uit de wijk rechtstreeks op te vangen.