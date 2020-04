Onthoofde kater in Amsterdams Flevopark blijkt opgegraven kadaver

De onthoofde kater die half maart werd gevonden in het Flevopark in Oost is waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven. Dat klinkt wellicht vreemd, maar uit politieonderzoek is gebleken dat het beestje daar was begraven en een dier het kadaver waarschijnlijk heeft opgegraven. Zo zijn vermoedelijk dan ook de verwondingen ontstaan die de dode kat had.