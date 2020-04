Eigenaar (56) sportwinkel Castricum gewond bij overval

De winkeleigenaar was in zijn magazijn bezig toen er plotseling twee mannen voor hem verschenen. Toen er vanuit de winkel - vermoedelijk door een klant - iets geroepen werd, haalde een van de overvallers met een mes uit naar de eigenaar. Hij weerde het mes af, maar liep daarbij verwondingen in zijn gezicht en aan z'n hand op.

Tas met papieren buitgemaakt

Het duo sloeg vervolgens via de brandgang in onbekende richting op de vlucht. Volgens het slachtoffer hebben ze een donkere tas met papieren meegenomen. Een van de twee overvallers is een blanke man tussen de 30 en 40 jaar oud is en een normaal postuur heeft. Hij is rond 1,75 meter lang en droeg een donkere capuchontrui.