Heel Eemnes wil de stadsvlag uithangen om saamhorigheid te tonen

Door heel Eemnes wapperen nu al zeker 900 Eemnesser vlaggen. Aan de oproep van het lokale feestcomité om de vlag te laten wapperen wordt veel gehoor gegeven. "We willen vlaggen om een stukje saamhorigheid te brengen tijdens de coronacrisis. We dachten dat er een aantal mensen gehoor aan zouden geven, maar het zijn er honderden geworden", vertelt Eemnesser Jeroen de Wit tegen RTV Utrecht.

Enorme run op vlaggen

Niet elke Eemnesser heeft zo'n stadsvlag zomaar in de kast liggen. Ze worden verkocht door de Historische Kring Eemnes, die nu een enorme run op de vlaggen ziet. "Gisteravond hebben we met elkaar al zo'n 180 rondgebracht, dus ik moet er nu nog een paar", vertelt Liesbeth Lemckert, voorzitter van de HKE. Samen met de rest van de vereniging duwt ze de bestelde vlaggen door de brievenbus.



"Het coronavirus brengt de nodige zorg en spanning met zich mee voor een heleboel mensen, maar het laat ook zien dat mensen zeggen: we gaan er samen voor", vertelt Lemckert. "Het is een stukje verbondenheid en saamhorigheid."