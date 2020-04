De Peiling: Blijf jij vanwege de coronacrisis komend weekend thuis?

Stil Het was afgelopen weekend een stuk stiller in natuurgebieden en op de stranden dan een week eerder. Veel parkeerterreinen bij recreatiegebieden zijn inmiddels afgesloten om dagjesmensen te ontmoedigen. Drone Op de stranden kan de politie een drone inzetten om mensen die zich niet aan de coronaregels houden met een luidspreker op te dragen afstand te houden of naar huis te gaan.

Toeristen

Het kabinet maakt zich zorgen over de mogelijke komst van van Duitse en Belgische toeristen in het paasweekend. Of daar maatregelen tegen genomen worden maakt premier Rutte later bekend.



Wat doe jij?

Vooral zondag wordt het lekker weer. Blijf jij dan thuis of in je eigen tuin of zoek je toch een stil plekje op om er even uit te zijn? We horen het graag van je.