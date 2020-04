Tien jaar oude kat in Hoofddorp in hoofd geschoten "Er is gericht op hem geschoten"

HOOFDDORP - Ze zijn woedend bij dierenartsenpraktijk Sterkliniek in Hoofddorp. "Door een gewetenloze idioot is er vanochtend op de bijna tien jaar oude kat Dolfje geschoten met een windbuks", staat er in een bericht op hun Facebookpagina. Ze willen er alles aan doen om de dierenmishandelaar te vinden.

"Ik wist niet dat het in deze tijd nog gebeurt, maar een hersenloze domme gek heeft de lieve en trouwe kat Dolfje in zijn hoofd geschoten", zegt dierenarts Lodewijk Kamps. Het beestje werd gisterochtend langs gebracht bij de praktijk en zou in de wijk Pax beschoten zijn. Kamps: "Ik stond gister op het punt om weg te gaan. Toen ging de spoedlijn, de eigenares van de kat belde en zei dat de kat was beschoten. Toen stuurde ze een foto. Ik geloofde het direct. Het is godzijdank gelukt om de kogel te verwijderen."

Volgens Kamps is er gericht op het beestje geschoten: "De kogel zat een centimeter naast zijn oog en is net niet door de schedel heengegaan. Zijn linker oog zit vol bloed door de impact van de inslag. Dolfje is nu onder behandeling met pijnstillers en oogmedicatie om ervoor te zorgen dat hij het zicht in zijn oog behoudt." De kat gaat het naar alle waarschijnlijkheid redden. De dader is nog niet gevonden en daarom vragen ze bij de praktijk contact op te nemen als iemand de mishandelaar kent. "Als hier genoeg reuring aan gegeven wordt, wanen degenen die dit hebben gedaan zich bespied. Het zal een keer uitkomen. Althans, dat is de bedoeling." Zondag gaat de eigenaresse aangifte doen.