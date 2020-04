Repeteren met een koor van zestig leden zonder elkaar te zien

Op zijn zolderkamer staat een laptop met een webcam waarmee de koorleden via een link mee kunnen kijken. De andere computer gebruikt hij om de muziek mee in te starten. "Ik vind het belangrijk om de groep bij elkaar te houden en dat partijen vers blijven, de boel niet wegzakt", legt de koorleider uit.



Het is een bijzondere oplossing in een bijzondere tijd. De koorleden kunnen hem wel horen, maar hij hen niet. "Via de chatfunctie kunnen ze vragen stellen en kan ik ze feedback geven. Maar het is nog best wel spannend, want je moet veel tegelijk doen."

Alleen zingen in de woonkamer

Elf kilometer verderop repeteert Isabel Doodeman. Gewoon vanuit haar woonkamer in Spierdijk. Toch ook wel een grappig gezicht beseft ze zelf ook. "Dat is heel gek. Dan sta je te zingen en denk je: 'het zal wel'. Het is anders, het is raar, maar beter dan niet zingen." En eigenlijk vindt ze het nog best ontspannen. "Heel relaxed zo. Je mist wel de mensen om je heen, de andere toonsoorten, maar het is toch wel fijn om te oefenen." De koorleider vult aan: "Zolang we niet bij elkaar kunnen komen blijf ik het zo doen. De reacties zijn positief. Maar ik hoop dat we snel weer bij elkaar kunnen komen."