376.000 banen in Groot-Amsterdam op de tocht door coronacrisis

AMSTERDAM - De Amsterdamse economie gaat dit jaar naar alle waarschijnlijkheid krimpen door de gevolgen van het coronavirus. Iedere maand dat de maatregelen na 1 juni nog verlengd worden, kost dat de stad en de regio 1,6 miljard euro. In de regio Amsterdam staan daardoor maar liefst 376.000 banen op de tocht. Dat heeft SEO Economisch Onderzoek berekend in opdracht van de gemeente.

De economie van Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Landsmeer, Oostzaan, Beemster, Edam-Volendam, Purmerend en Waterland, wordt harder geraakt dan landelijk gezien. Dat komt omdat de economie van Groot-Amsterdam voor een relatief groot deel bestaat uit sectoren als horeca, luchtvaart, hotels en de groothandel. De genomen coronamaatregelen, zoals het verplicht sluiten van horecagelegenheden, treffen die sectoren het hardst.

Krimp van 1,5 procent

Daar waar er voor de coronacrisis nog een economische groei van 2,3 procent werd verwacht in Groot-Amsterdam, is dat nu in het meest gemiddelde scenario een krimp van 1,5 procent. Maar dat kan zelfs oplopen tot -2,8 procent. En dat heeft ook grote gevolgen voor de werkgelegenheid in de stad en de omgeving.

Maar liefst 376.000 banen staan volgens het onderzoekinstituut op de tocht, waarvan 58.000 banen in de horeca. Die banen hoeven niet noodzakelijk te verdwijnen, als de crisismaatregelen, zoals werktijdverkorting en financiële steun aan bedrijven, maar blijven bestaan. Als de crisis van langere duur is, dan is de kans groot dat heel veel mensen hun baan gaan verliezen.