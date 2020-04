Cabinepersoneel KLM met tijdelijk contract op straat

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) had haar zinnen gezet op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, het nieuwe noodfonds van de overheid om werkgevers vast en tijdelijke personeel toch te kunnen doorbetalen. Maar volgens KLM is het noodfonds geen garantie om iedereen te kunnen behouden. Omdat er momenteel geen werk is voor het cabinepersoneel met een jaarcontract en daar op korte termijn ook geen zicht op is, ziet KLM geen andere optie dan geen verlenging meer aan te bieden.

Door de coronacrisis is het aantal vluchten en bestemmingen van KLM drastisch teruggebracht. Voorlopig vliegt KLM naar slechts 57 bestemmingen, waarvan sommige vluchten op de heenreis alleen vracht wordt meegenomen. Voor de crisis had KLM 171 bestemmingen. De aangepaste dienstregeling is zo'n 10 procent van het normale aantal vluchten. Voor veel vliegtuigen van KLM wordt de komende tijd een parkeerplek gezocht.