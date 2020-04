Van festival naar verzorgingstehuis: met afstand één groot feest

ZAANDAM - De maatregelen zijn verlengd en dus zit DJ Kevin D voorlopig thuis. HIj kan zijn grote passie niet uitvoeren. Kevin: “Al mijn boekingen zijn gecanceld, dus ik heb eigenlijk helemaal niks.” Niks doen levert niks op en Kevin besluit te gaan draaien in Zorgcentrum Mennistenerf in Zaandam. “Ik hoorde dat hier veel mensen alleen zijn en die wil ik graag vermaken.”

Op afstand kijken

De playlist is anders dan normaal, maar Kevin weet wat de oudere mensen willen. “Het is altijd een beetje improviseren als je draait, als ze het leuk vinden ga ik door, anders schakel ik over naar iets anders.” Kevin: “Het was hartstikke leuk!”. Het bijzondere feest werd in stijl afgesloten met het nummer ‘Anderhalf’ van Ali B, Poke en Judeska.