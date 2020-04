Boy Deul langer bij FC Volendam: "Hij heeft ons weten te overtuigen"

"Ik ben blij dat FC Volendam het vertrouwen in mij heeft om met mij door te willen gaannu is hij in fysiek en mentaal opzicht misschien wel sterker dan ooit. Qua techniek en spelinzicht kon er sowieso al geen discussie zijn over Boy. ", zegt Deul op de website van de club.

"Ik ben voornemens om het komende seizoen nog harder te strijden en mijn kwaliteiten te uiten op het veld. Samen als team zullen wij er alles aan doen om het beste neer te zetten in deze competitie, zodat we stappen kunnen blijven maken en mooie dingen kunnen bereiken."