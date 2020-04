Eten ophalen, laten bezorgen of afhalen in Hollands Kroon? Hier vind je alle adressen

HOLLANDS KROON - Wie wil weten waar in Hollands Kroon eten kan worden besteld of opgehaald, kan van nu af aan terecht op de website bezoekhollandskroon.nl . Alle bedrijven uit deze gemeente die eten leveren, zijn hier namelijk op een rijtje gezet.

Bedrijven zijn ondergesplitst in drie categoriën. Bij boerderijen en kraampjes staan de adressen waar je producten vers van het land kunt ophalen. Daar staan dus stalletjes, boerderijwinkels en kraampjes bij. De restaurants, lunchrooms en cafetaria uit Hollands Kroon die een bezorg- of afhaalmogelijkheid hebben, zijn onder de twee andere kopjes verzameld.

Corona in de Noordkop & Texel

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de Noordkop en Texel en krijg updates in je tijdlijn