Kharchouch niet bezig met transfer: "Anders blijf ik nog een jaar bij Telstar"

VELSEN-ZUID - In deze onzekere tijden vanwege het coronavirus proberen sporters fit te blijven. Telstar-aanvaller Reda Kharchouch traint sinds half maart voor zichzelf. "Na elke individuele training hebben we contact met de trainer over hoe we ons voelen." Daarnaast ging hij ook in op zijn toekomst bij de Witte Leeuwen.