Gemeente gaat praten met Bussumse buurt over foodtrucks na afgebroken feestje

BUSSUM - De gemeente Gooise Meren laat weten dat ze het buurtinitiatief om foodtruckondernemers te helpen niet definitief willen verbieden, maar ze gaan graag in gesprek om te kijken wat wel mogelijk is.

Als goedbedoeld steuntje in de rug bedacht Bussumer Jeroen Janssen om met de buurt elke week een foodtruck uit te nodigen. Deze kleine ondernemers hebben het nu in deze crisis erg zwaar, want letterlijk al hun opdrachten zijn voorlopig gecanceld.

Verboden

Het werkt heel simpel. "Mensen in de buurtapp kunnen bij ons bestellen en dan maken wij een afhaalschema. Elke tien minuten wordt er een maaltijd afgehaald. Dat zorgt ervoor dat er niet te veel mensen tegelijkertijd bij elkaar staan", zo legt hij uit.

Gisteravond was het de derde keer dat de Bussumse buurt het organiseerde en ze hadden een Surinaamse foodtruck en een ijscoboer uitgenodigd. Maar het feestje bleek van korte duur, want handhavers en politie kwamen langs en verboden de actie.

Buurtfeestje

De gemeente vertelt in een reactie de actie eigenlijk een soort 'georganiseerd buurtfeestje' is en dat mag momenteel niet. Een foodtruck mag niet zomaar een hele avond op een vaste plaats staan zonder vergunning. Daarnaast vallen dit soort acties niet te controleren als de gemeente van niets weet.

Maar de gemeente benadrukt ook dat ze er niet zijn om dingen te verbieden. Ze gaan graag in gesprek met Janssen om te kijken wat wel mogelijk is. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan één foodtruck in een straal van zoveel kilometer en dan niet elke avond maar op een aantal vaste dagen", aldus de woordvoerder van de gemeente.