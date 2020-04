Eerste helikopterlanding bij Alkmaars ziekenhuis geslaagd

ALKMAAR - De eerste helikopterlanding op het parkeerterrein van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar is geslaagd. Vanmiddag werd daar de eerste patiënt via de lucht afgeleverd, waardoor er minder druk is op de ambulancedienst.

Parkeerplaats P5, achter het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar, is de komende tijd niet beschikbaar voor auto's. Het terrein is afgezet met hekken en er zijn bomen gesnoeid, zodat helikopters veilig kunnen landen. Helikopters hoeven voorlopig niet mee bij de gebruikelijke landingsplaats bij het AFAS Stadion te landen. Zij kunnen nu direct terecht op de parkeerplaats bij het ziekenhuis. Op die manier is er geen ambulance meer nodig voor het transport naar het ziekenhuis. Mediapartner Alkmaar Centraal was bij de eerste officiële landing aanwezig:

Vanmiddag werd, vanaf een booreiland, voor het eerst een patiënt direct naar het ziekenhuis gevlogen. Afgezien van de helikoptervlucht doorloopt een zieke daarna het inmiddels gebruikelijke traject. "Het gaat in dit geval om een patiënt zonder coronaklachten, dan wordt een andere stroom gevolgd dan bij patiënten met coronaklachten. Er is een tent neergezet waar dat meteen duidelijk wordt", vertelt woordvoerder Marieke de Vries. "We hebben ons de afgelopen periode voorbereid op een grote stroom aan patiënten. We zien dat het aantal patiënten dagelijks toeneemt, maar het is wel onder controle. Er wordt nu vooral veel gevraagd van de medewerkers." Ook de omwonenden moeten de komende tijd rekening houden met extra belasting door de helikoptervluchten. Ze zijn daarover van tevoren geïnformeerd door het ziekenhuis.

