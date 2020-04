KNVB heeft tot 3 augustus om competities af te ronden

De KNVB heeft laten weten dat de competities in de tweede helft van juni moeten worden hervat als dat mogelijk is. Anders kan de gestelde datum van 3 augustus niet worden gehaald. "Daarbij blijft voor ons het belang van de nationale gezondheid het uitgangspunt, inclusief die van onze voetballers, trainers, supporters en scheidsrechters. We gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu, aldus het statement van de bond.

Het kabinet liet dinsdagavond weten dat het betaalde voetbal voor 1 juni niet wordt hervat.