White Stones staat stijf onderaan, maar lijkt zeker van lijfsbehoud in eredivisie

EGMOND AAN DEN HOEF - De zaalvoetballers van White Stones lijken niet te degraderen uit de eredivisie. Met slechts één punt uit zestien wedstrijden komen de maatregelen omtrent het coronavirus de club uit Egmond aan den Hoef niet slecht uit. "Wat ik heb begrepen is dat wij er in ieder geval in blijven", zegt trainer Rogier Bunink.

"De persconferentie van het kabinet was nog niet afgelopen of de appjes stroomden al binnen in de groepsapp", begint Bunink tegen NH Sport. "Ook het bestuur en oud-spelers hadden het direct over handhaving. Ik weet alleen nog niet of het definitief is."

Steeds dichterbij

White Stones is blij met deze mogelijkheid. "We kwamen steeds dichterbij", weet Bunink. "We hebben onze eerste punt gepakt (5-5 tegen Veerhuys, red.) en vorige keer tegen LEBO (4-6, red.) waren we dichtbij. We worden steeds beter. En dat is ook logisch, want die jongens spelen voor het eerst op dit niveau."

"Aan de andere kant: als je stijf onderaan staat, zou het normaal zijn dat je degradeert. Alleen we hadden met zes wedstrijden te gaan nog een kans. Dus dan vind ik het logisch dat we erin blijven en dat we het volgend seizoen weer mogen proberen."