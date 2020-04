Ophef over verhuizing naar corona-opvang: verzorgingstehuis wijzigt toch plannen

HIPPOLYTUSHOEF - De aankondiging van Woonzorggroep Samen om de verhuizing in mei van verzorgingstehuis Noorderlicht in Hippolytushoef door te zetten, viel vorige week slecht bij de bewoners en hun familie. Het was volgens hen niet alleen een slechte timing, ook de locatie vonden ze onbegrijpelijk. De beoogde plek wordt namelijk een corona-opvang. Maar na vragen van NH Nieuws lijken de plannen toch te zijn gewijzigd.

Kennelijk niet, want vorige week viel bij alle bewoners van het verzorgingshuis in Hippolytushoef een brief op de mat. De boodschap: de lang geplande verhuizing naar de tijdelijke locatie Molenweid gaat gewoon door, en in hun toekomstige huis zullen binnenkort ook coronapatiënten worden opgevangen.

Noorderlicht wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In de tussenliggende periode worden de ongeveer 45 bewoners ondergebracht in zorgcentrum Molenweid in Wieringerwaard. Dit zou in mei gebeuren, maar vanwege de coronacrisis dachten velen dat de verhuizing wel zou worden uitgesteld.

Aad Peters begrijpt er niets van. Zijn ouders van 96 en 92 jaar wonen in verzorgingstehuis Noorderlicht. "Toevallig zie ik net een zielig filmpje voorbijkomen van woonzorggroep Samen en dan kan ik me er weer enorm over opwinden. Hoe kun je aan de ene kant zo'n filmpje plaatsen en aan de andere kant oude mensen willen verhuizen naar een coronalocatie?"

"Zoiets meld je toch niet via een brief", zegt Peters. Het is volgens hem hard aangekomen bij de bewoners, die bang zijn ook ziek te worden. "Hoe willen ze dit bovendien doen, nu niemand de verzorgingshuizen in mag? Het liefst zouden mijn ouders willen dat de verhuizing een halfjaar of een jaar wordt uitgesteld en dat ze gewoon in Noorderlicht kunnen blijven. Er is geen enkele reden om het gebouw nu te moeten slopen. Ik maak me daarnaast zorgen om de personeelsleden. Zij weten niet waar ze aan toe zijn en willen gewoon werken."

De Raad van Bestuur verklaarde vorige week nog dat de inrichting van Molenweid als corona-unit geen consequenties had voor de verhuizing van Noorderlicht. 'De verbouwing van Molenweid gaat gewoon door, zodat we volgens planning kunnen verhuizen in de week van 11 tot en met 15 mei', zo zei die donderdag in een persbericht. "De coronapatiënten worden opgevangen op de begane grond in een geheel afgesloten en totaal geïsoleerde vleugel van Molenweid. Dit betekent dat de bewoners die vanuit Noorderlicht komen geen risico lopen op besmetting", verklaarde Hans Groenendijk van de Raad van Bestuur.

Mening veranderd

Maar de Raad lijkt toch van mening te zijn veranderd. "Zolang er coronapatiënten in Molenweid zitten, gaan we niet verhuizen", zeggen Groenendijk en zijn collega Caroline Beentjes nu telefonisch tegen NH Nieuws. Ook zal er niet worden verhuisd zolang de verzorgingscentra geen bezoek mogen ontvangen. "Pas als het verantwoord en veilig is, gaan we verhuizen. Veiligheid staat bij ons voorop." De Raad zegt het besluit van het kabinet op 21 april af te wachten. Maar direct een halfjaar of een jaar uitstellen, dat doet hij ook niet. "Noorderlicht is een verouderd gebouw en moet worden gesloten, maar we zullen geen overhaaste stappen nemen. We gaan hier zorgvuldig en goed naar kijken."

Peters is opgelucht als hij hoort dat de verhuizing pas na de opvang van coronapatiënten zal zijn. "Jammer dat ze zo slecht communiceren, maar dit is wel heel goed nieuws."