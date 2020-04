Gewichtheffen met flessen: docent Evertze wil leerlingen thuis laten sporten

Met allerlei verschillende objecten in zijn huis wil hij de tweedejaars Sport en Recreatie-studenten van het Regio College in Zaandam laten zien dat sporten eigenlijk overal mogelijk is. "Ik heb alle attributen van thuis gebruikt, in plaats van traditionele sportschoolattributen. We hebben geen gewichten tot onze beschikking maar bijvoorbeeld wel een eettafel, een zak aardappelen of een fles drinken", vertelt Evertze aan NH Nieuws.

Met al deze verschillende attributen voert hij verschillende oefeningen uit en dat stuurt hij naar de leerlingen. Zijn leerlingen krijgen de opdracht ook zo'n video maken. Zo heeft één leerling een video gestuurd waarin hij lege dvd-hoesjes gebruikt als dominostenen. Daarmee wil hij z'n leerlingen laten zien dat thuiszitten niet saai hoeft te zijn.